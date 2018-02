Der Berliner Eiskunstläufer Paul Fentz steht im Finale des olympischen Herren-Wettbewerbs in Pyeongchang. Nach einem soliden Kurzprogramm erreichte der 25-Jährige auf Platz 24 allerdings nur gerade eben die Kür, die am Samstag (2 Uhr deutscher Zeit) stattfinden wird.

"Ich bin stolz, hier zu sein und meine Kür laufen zu dürfen. Aber ich habe eine Gelegenheit verpasst", sagte der Bundeswehrsoldat am Freitag selbstkritisch. Ihm fehlte beim vierfachen Toeloop eine Umdrehung. So erhielt er für den Vortrag zum Song "Wonderwall" von Paul Anka nur 74,73 Punkte.



Die Führung vor rund 10 000 Zuschauern in der Gangneung Eisarena übernahm der Olympiasieger von 2014, Yuzuru Hanyu. Der Japaner bekam 111,68 Punkte und geht als Favorit vor seinem spanischen Trainingskollegen Javier Fernandez (107,58) und Landsmann Shoma Uno (104,17) in die Kür.