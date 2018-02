Kein deutscher Sportler, egal ob Mann oder Frau, war bei Olympischen Winterspielen erfolgreicher als Claudia Pechstein. In Pyeongchang will die 45-Jährige ihrer Sammlung aus fünf olympischen Goldmedaillen noch ein oder zwei hinzufügen. Am 10. Februar startet Pechstein in der Distanz über 3.000 Meter, am 16. Februar ist sie beim Wettbewerb über 5.000 Meter dabei.