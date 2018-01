Porträt | Die Berlinerin Annika Hocke startet in Pyeongchang

Annika Hocke hat sich als Eiskunstläuferin für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang qualifiziert. Eine bemerkenswerte Leistung, denn die 17-jährige Berlinerin übt ihren Sport gewissermaßen nebenbei aus. In erster Linie ist sie Schülerin. Von Christian Dexne

Annika Hocke muss auch kurz vor den Olympischen Spielen noch die Schulbank drücken. Eines ihrer Lieblingsfächer am Schul- und Leistungssportzentrum in Berlin ist der Kunstunterricht. Im Moment steht Fotografie auf dem Lehrplan. Kunst in jeder Form ist einfach ihr Ding. "Unser Sport ist auch sehr künstlerisch. Mir macht es besonders viel Spaß die Musik zu interpretieren, Ausdruck rüberzubringen und das Publikum mitzureißen", sagt die 17-Jährige.

Seit ihrem vierten Lebensjahr ist die Berlinerin mit Leidenschaft auf dem Eis unterwegs. Sie gilt als großes Talent und startete 2016 noch als Einzelläuferin bei den Olympischen Jugendspielen in Lillehammer. Dort wurde Hocke Elfte.