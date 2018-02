Dieter Lazik steht in seiner Praxis an der Massagebank. In der Hand hat der Sportbiologe einen länglichen, vibrierenden Stab, den er in den Brustmuskel eines Patienten drückt. Biomechanische Muskelstimulation – so löste Lazik vor den Spielen auch die Muskeln von Eric Frenzel.

Der Nordische Kombinierer hatte Probleme beim Absprung von der Schanze, diese wurden mit der Hilfe von Lazik gelöst und das Resultat ist bekannt: Frenzel holte Gold und Bronze in Pyeongchang! "Da waren einige Fehler, was die Hüftbeweglichkeit angeht. Die maximale Beinbeugung, also was gerade für das Skispringen eine große Rolle spielt, kann man dann über unsere Vorgehensweise optimieren", diagnostizierte Lazik.