Deutschlands Eishockey-Nationalteam könnte zum ersten Mal seit 42 Jahren eine Medaille bei den Olympischen Winterspielen holen. In einem dramatischen Spiel besiegte Deutschland Weltmeister Schweden.

Als hätte es noch mehr Drama gebraucht, wurde auch die letzte Entscheidung in diesem Eishockey-Krimi hinausgezögert. Patrick Reimer hatte für Deutschland getroffen, in der Verlängerung. Aber das Spiel war noch nicht vorbei, Videobeweis - die Schiedsrichter mussten sich das Tor noch einmal anschauen. Und dann: "We have a good goal", verkündete Schiedsrichter Mark Lemelin aus den USA und gab damit den Startschuss für die deutsche Bank zum Jubelsprung über die Bande. Den Spielern und Trainer Marco Sturm war in diesem Moment historisches geglückt: Der erste Halbfinaleinzug bei Olympischen Spielen seit 1976.

Aber der Kräfteverschleiß war den Deutschen im Schlussdrittel anzumerken. Die "Tre Kronor" (drei Kronen), wie die schwedische Nationalmannschaft genannt wird, machte ihrer Favoritenrolle nun alle Ehre und drückte Deutschland fast über die komplette Spielzeit in die eigene Hälfte. Und sie trafen: Anton Lander brachte die Schweden mit dem Anschlußtreffer zurück ins Spiel (47. Minute). Zwar konnte Dominik Kahun die Deutschen noch einmal kurz auf 3:1 nach vorne bringen, direkt danach trafen die Schweden aber doppelt: 3:3 nach 52 Minuten.

Bevor es dazu kam, war dieses Viertelfinale gegen Weltmeister Schweden allerdings drei Viertel lang ein Wechselbad der Gefühle. Mit einem Doppelschlag gegen Ende des ersten Drittels gingen die Deutschen 2:0 in Führung. Erst traf Christian Erhoff (14. Minute), dann der Berliner Eisbär Marcel Noebels (15.) innerhalb einer Minute.

Mit letzter Kraft und einigem Geschick verteidigten sich die Deutschen in die Verlängerung, zwar hatten sie kaum Ballbesitz, dafür aber einen beeindruckenden Kampfeswillen - gleich mehrmals verloren Deutsche Spieler in der Schlussphase ihre Schläger, einer brach sogar. Egal, auch ohne Schläger warfen sie sich in die Schüsse der Schweden.

Und kamen so in die Verlängerung, in der Reimer gleich die erste Chance nach zwei Minuten nutzte um Deutschland ins erste Halbfinale seit 42 Jahren zu schießen. "Halbfinale, alleine das Wort, das ist unglaublich", sagte Bundestrainer Sturm nach der Partie. Und Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, wagte gleich den Blick nach vorne: "Wenn es läuft, dann ist vieles vorstellbar." Vielleicht auch ein Sieg im Halbfinale (Freitag, 13.10 Uhr) gegen Kanada. Es wäre die nächste Sensation, denn immerhin ist Kanada der Sieger der letzten zwei Olympischen Eishockeyturniere.

