Sieg in der Overtime gegen Schweiz

Zum ersten Mal seit 16 Jahren steht die Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft durch

das 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung gegen die Schweiz bei Olympischen Winterspielen wieder unter den besten Acht. Dort kann das deutsche Team an diesem Mittwoch gegen Weltmeister Schweden den größten Erfolg seit Olympia-Bronze 1976 perfekt machen.

Mit den drei Berliner "Eisbären" Marc Noebels, Jonas Müller und Frank Hördler im Kader ging das Team von Bundestrainer Marco Sturm bereits in der zweiten Minute durch Leo Pförderl in Führung. Die Vorlage ging auf das Konto des 33-jährigen Hördlers. Für die Schweiz war

Simon Moser (24.) erfolgreich. Wie schon bei den WM-Turnieren 2016 und 2017 ist Deutschland damit auch bei Olympia wieder unter den besten acht Nationen der Welt. Zuletzt war das 2002 in Salt Lake City gelungen.

Die Deutschen spielten vor allem im letzten Drittel überlegen und belohnten sich dann in der Overtime. Nur 26 Sekunden nach Beginn der Verlängerung erzielte Seidenbrerg vor 2978 Zuschauern den goldenen Treffer.