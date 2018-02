Gemeinschaftsunterkunft am Brauhausberg macht dicht

Weniger Flüchtlinge in Potsdam

Die Zahl der Flüchtlinge geht drastisch zurück, auch in Potsdam. Und so kann die Stadt nach mehr als zwei Jahren endlich die große, ungeliebte Unterkunft am Brauhausberg schließen. Doch wie geht es weiter? Potsdam braucht ein Standortkonzept.