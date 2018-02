Claudia Pechstein hat auch die dritte Medaillen-Chance bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang verpasst. Die 45-jährige Berlinerin belegte an der Seite von Hirschbichler und Dufter in 3:02,65 Minuten nur den sechsten Platz und verpasste den Einzug ins Halbfinale am Mittwoch klar.