Sie waren als vermeintlich zweitstärkstes deutsches Team gestartet und nun stehen sie ganz oben: Die Zweierbob-Pilotin Miriama Jamanka, in Berlin geboren und ehemalige Diskus- und Hammerwerferin der LG Nord Berlin, sowie ihre Anschieberin Lisa Buckwitz, ebenfalls in Berlin geboren und für den SC Potsdam aktiv, haben bei den Olympischen Winterspielen sensationell Gold geholt.

Die 27-jährige Jamanka ist die erste deutsche Olympiasiegerin im Zweierbob seit dem Erfolg von Sandra Kiriasis 2006 in Turin. In Vancouver und Sotschi waren die deutschen Frauen leer ausgegangen.



Das Sieger-Paar war erst kurz vor den Winterspielen auf Geheiß von Cheftrainer René Spies zusammengekommen. Er hatte Annika Drazek aus dem Jamanka-Bob in den Schlitten von Stephanie Schneider beordert, um so die aus seiner Sicht beste Pilotin mit der besten Anschieberin fahren zu lassen und die Aussichten auf eine Medaille zu verbessern - doch sie wurden, gesundheitlich angeschlagen, am Ende knapp Vierte.