Doch die favorisierten Russen glichen 55,5 Sekunden vor Schluss aus und machten mit einem Treffer in der Verlängerung die deutsche Mannschaft zum Silbermedaillengewinner. "Wir waren drei Minuten Olympiasieger", sagte Teamkollege Moritz Müller später. So knapp standen sie vor dem großen Eishockey-Wunder - und haben mit dem Erreichen des Finals dennoch Geschichte geschrieben.

Es war die Sensation der Spiele, und dennoch hatte Jonas Müller Tränen in den Augen. Es waren Tränen der Enttäuschung. Ganz knapp hatte die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft den Olympiasieg verpasst . Der mit 22 Jahren jüngste Spieler des deutschen Teams war noch wenige Minuten zuvor auf dem Weg, sich in die Geschichtsbücher einzuschreiben. Ausgerechnet der junge Eisbären-Verteidiger erzielte im Finalspiel gegen die Olympischen Athleten aus Russland knapp drei Minuten vor Schluss das Tor zur 3:2-Führung.

Der Silbermedaillengewinn ist der größte Eishockey-Erfolg in der Olympia-Geschichte. Davor hatte es 1976 zuletzt Bronze gegeben. Und dessen waren sich auch die Spieler spätestens dann wieder bewusst, als ihnen die glänzenden Medaillen umgehängt wurden. "Wenn wir mal auf das gesamte Turnier zurückblicken, dann können wir unglaublich stolz sein, was wir hier mit der Mannschaft erreicht haben", sagte Verteidiger Christian Ehrhoff, dem Abend noch die Ehre als deutscher Fahnenträger der Schlussfeier zuteil wurde. Auch Stürmer Marcel Noebels und Routinier Frank Hördler, die im Turnierverlauf Tore beisteuerten, waren sichtlich stolz auf diesen historischen Erfolg.

Der deutsche Bobpilot Francesco Friedrich hat bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang seine zweite Goldmedaille gewonnen. Auch Silber ging an Deutschland: Und damit ist der Potsdamer Kevin Kuske jetzt erfolgreichster Bobsportler der Welt.

Auch die Medaillenträume von Eisschnellläuferin Claudia Pechstein haben sich nicht erfüllt. Bei ihren siebten olympischen Spielen wollte die Berlinerin ihrer großen Medaillensammlung das zehnte olympische Edelmetall hinzufügen. Für Deutschlands erfolgreichste Winterolympionikin, die während der Spiele ihren 46. Geburtstag feierte, reichte es über 3.000 und 5.000 Meter zu den Plätzen neun und acht.

Unzufrieden war Pechstein mit ihrer Leistung dennoch nicht. "Ich bin stolz darauf, dass ich in meinem Alter meine siebten Spiele absolviert habe", so die Berlinerin. Und wie es aussieht, könnten es noch nicht ihre letzten gewesen sein. Wenn es die Gesundheit und die Leistungen zulassen, könnte Pechstein auch in Peking 2022 an den Start gehen.