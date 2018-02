rbb Video: rbb UM6 | 01.02.2018 | Birgit Hofmann | Bild: rbb

Porträts | Drei "Eisbären" bei den Olympischen Spielen - Kimchi für Kufen-Cracks

01.02.18 | 13:19 Uhr

Frank Hördler, Jonas Müller und Marcel Noebels von den Eisbären Berlin haben es in die deutsche Eishockeymannschaft für die Olympischen Spiele geschafft. Zur Vorbereitung haben sich die drei Berliner kulinarisch an Pyeongchang herangetastet. Von Lisa Surkamp

Wenn sich die deutschen Athleten demnächst auf den Weg nach Südkorea machen, sind auch drei Berliner Eishockey-Profis unter ihnen. Die Eisbären-Verteidiger Frank Hördler und Jonas Müller sowie Stürmer Marcel Noebels haben es in den Olympia-Kader geschafft. Für alle drei sind es die ersten Olympischen Spiele. Was sie in Pyeongchang erwartet, wissen sie noch nicht.

Eine kulinarische Herausforderung

Beim Kimchi-Essen in einem koreanischen Restaurant in Berlin haben die Sportler einen ersten Vorgeschmack bekommen. Kimchi ist milchsauer vergorener Kohl. "Schmeckt interessant", urteilt Verteidiger Hördler. Für ihn dürfte Olympia vor allem kulinarisch eine Herausforderung werden, denn asiatisches Essen steht sonst nicht auf seinem Speiseplan. Dass sich mit 33 Jahren sein Traum von Olympia noch erfüllt, freut ihn besonders. "Das war ein langer Weg, und ich bin jetzt echt froh, dass ich auf der Liste stehe", so Hördler. Was begeistert den Eisbären-Routinier besonders an Pyeongchang? "Der olympische Gedanke: Es ist nicht nur das Eishockey, es ist alles außen rum, die ganze Organisation, die ganzen Sportarten und Athleten. Jeder kämpft, um seine Ziele zu erreichen", freut sich der Verteidiger auf das besondere Erlebnis.

Jung und selbstbewusst

Auch seinem jüngeren Teamkollegen Jonas Müller ist die Vorfreude anzumerken. Der 22-Jährige, der sich auf Auswärtsfahrten ein Zimmer mit Hördler teilt, ist der Jüngste im Kader von Bundestrainer Marco Sturm. Verstecken muss sich der aufstrebende Verteidiger dennoch nicht. "Ich denke, dass ich defensiv gut stehe, hart am Mann und gut in den Zweikämpfen bin", sagt Müller selbstbewusst. Der junge Spieler hat sich mit einer bisher hervorragenden Saison und seiner guten Entwicklung die Berufung in den Kader verdient. "Er ist ein sehr solider Verteidiger", lobt auch Eisbären-Kapitän Andre Rankel.

Voller Vorfreude nach Südkorea

Stürmer Marcel Noebels dürfte besonders erleichtert gewesen sein, als er in das 25-köpfige Aufgebot des DEB-Teams berufen wurde. Schließlich hat er sich schon einmal Hoffnungen auf ein Großereignis gemacht, die dann enttäuscht wurden: Bei der Heim-WM im vergangenen Jahr wurde der 25-Jährige kurz vor dem Turnier noch aus dem Team genommen.

Jetzt ist er dabei, und mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen erfüllt sich ein Kindheitstraum. Ein bisschen vorbereitet fühlt er sich nach dem Besuch beim Koreaner auch schon. "Jetzt wissen wir, was mit dem Essen auf uns zukommt." Und was die drei sportlich erwartet, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.