Anfang Dezember 2017 hatte die Grande Dame des deutschen Wintersports noch einen Massenstart-Sieg im Weltcup eingefahren und sich daher durchaus Hoffnungen auf eine gute Platzierung in Pyeongchang gemacht. Das Finale gestaltete Pechstein zunächst aktiv. Häufig hielt sie sich zu Beginn an der Spitze auf. In der entscheidenden Phase des immer schneller werdenden Rennens verpasste Pechstein dann aber den Sprung in die vorderste Fluchtgruppe, die im Schlusssprint die Entscheidung unter sich ausmachte.

Derweil kürte sich die Japanerin Nana Takagi zur ersten Olympiasiegerin in der erstmals ausgetragenen Disziplin. Die 25-Jährige setzte sich in einem packenden Finish vor Weltmeisterin Kim Bo Reum aus Südkorea durch und feierte damit ihren zweiten Triumph in Pyeongchang nach dem Sieg in der Teamverfolgung. Bronze im Finale der 16 besten Läuferinnen ging an die Niederländerin Irene Schouten.