Der Berliner Eiskunstläufer Paul Fentz will bei den Olympischen Spielen auf dem Eis glänzen. Damit das klappt, hat er in den letzten Wochen besonders hart trainiert. Das Wichtigste im Gepäck nach Südkorea sind seine "Hausschuhe". Von Lisa Surkamp

Fentz hat nur wenige Tage vor Olympia seine Schlittschuhe gewechselt und ist auf ein neues Paar umgestiegen. Die Alten hatten sich zu sehr geweitet. Mit der Eingewöhnung an die neuen Schuhe hatte er keine großen Schwierigkeiten. "Es tut schon weh, weil es ein bisschen härter ist und eine Umstellung für den Fuß. Ich denke, dass der drastische und mutige Schritt doch der richtige war", berichtet der 25-Jährige beim Training in Hohenschönhausen.

Um sich bei Olympia stark zu präsentieren, hat er das Pensum in den letzten Wochen erhöht. "Ich habe mich im Training nochmal stark gesteigert. Ich habe härter trainiert und nach den Europameisterschaften noch etwas verändert", so Fentz.

An diesen letzten internationalen Vergleich in Moskau denkt der Berliner mit gemischten Gefühlen zurück. Dort landetet er auf dem 16. Rang. "Ich war extrem enttäuscht von mir selbst und habe mich gefragt, warum das so passiert ist", erinnert er sich. Doch die Kritik vom Verband hat auch etwas in ihm bewegt. "Bei mir im Kopf hat ein kleines Umdenken stattgefunden, was Motivation und Engagement angeht."