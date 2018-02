Der Potsdamer Anschieber Christian Poser und sein Pilot Nico Walther verpassten die erhoffte Medaille im Zweierbob. Nach den ersten beiden von vier Durchgängen führten die Deutschen noch, am Ende mussten sie sich mit dem vierten Platz begnügen.

Francesco Friedrich und sein Anschieber Thorsten Margis teilen sich Gold mit dem zeitgleichen Kanadier Justin Kripps. Nach einer famosen Aufholjagd ist der siebenmalige Weltmeister Friedrich in der spannendsten Entscheidung der olympischen Bob-Geschichte zum Zweier-Gold gerast. Vor vier Jahren gab es in Sotschi eine historische Pleite für die deutschen Bobs. Erstmals seit 50 Jahren blieben sie ohne Medaille. Nun holte Friedrich in einem Krimi gleich im ersten Wettbewerb Gold.

Sendung: Inforadio, 19.02.2018, 15:15 Uhr