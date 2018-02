Mit seinem Gewinn der Silbermedaille in Pyeongchang ist der Bob-Anschieber Kevin Kuske zum erfolgreichsten Bobfahrer der Welt aufgestiegen. Es war der krönende Abschluss einer fast beispiellosen Karriere. Allerdings: Der Potsdamer will seinem Sport auch weiter treu bleiben.

Mit Lange hatte Kuske seine größten Erfolge gefeiert. Jeweils zwei Mal Gold im Vierer (2002 und 2006) und im Zweier (2006 und 2010) und eine Silbermedaille im Viererbob in Vancouver 2010 machten Lange und Kuske zu einem Erfolgsgespann. Nach Langes Rücktritt schob der 39-Jährige für verschiedene Bobs an, doch die ganz großen Triumphe der vergangenen Zeiten wollten sich nicht mehr einstellen.

Aber nun hat Kuske es noch einmal allen gezeigt. Er trainierte hart, aber dosiert und wurde dafür mit einem perfekten Karriereabschluss in Pyeongchang belohnt. "Das ist eine tolle Leistung. Wir Brandenburger sind stolz auf das ganze Team. Ich freue mich besonders für Kevin Kuske, der mit seiner Leistung in Pyeongchang nun als der erfolgreichste Bobfahrer der Welt gilt", lobte Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke den Potsdamer.

Doch wie geht es jetzt weiter für den erfolgreichen Wintersportler? Kevin Kuske wird zwar nicht mehr in den Bob steigen, hält seinem Sport aber weiterhin die Treue. Bei seinem Verein, dem SC Potsdam, will er die Seiten wechseln und als Trainer arbeiten. "Kevin hat gesagt, er hat Lust drauf", sagte sein zukünftiger Kollege Jörg Weber und freut sich über die Unterstützung.

Bis dahin darf er aber den Gewinn der Silbermedaille zum Karriereende noch in vollen Zügen genießen. Am Montag wird Kuske am Flughafen zurück in Deutschland erwartet und auch dann wird es sicherlich wieder emotional.