Deutschlands erfolgreichste Winter-Olympionikin Claudia Pechstein hat zum Auftakt der

Eisschnelllauf-Wettbewerbe bei den Winterspielen in Pyeongchang die Medaillenränge deutlich verpasst. Die 45-jährige Berlinerin belegte auf ihrer Nebenstrecke 3.000 Meter in 4:04,49 Minuten den neunten Platz. "Ich bin mit dem Rennverlauf sehr zufrieden. Ich habe in den letzten Runden nicht so geschwächelt wie die anderen. Ich habe einen sehr guten Trainingslauf hingelegt", sagte Pechstein nach dem Rennen.



Die ersten drei Plätze machten die Niederländerinnen unter sich aus. Gold ging an die 28-jährige Carlijn Achtereekte vor Ireen Wüst und Antoinette de Jong. Die zweite deutsche Starterin, Roxanne Dufter aus Inzell, belegte den 23. Platz und wurde damit vorletzte.