Next Stop: Pyeongchang!

Die insgesamt zwölf Olympia-Athleten aus Berlin und Brandenburg wurden am Dienstagabend in ihren Landeshauptstädten feierlich in Richtung Pyeongchang verabschiedet. Neben kleinen Stoffmaskottchen - ein weißer Tiger und ein Bär - gab es warme Worte und Vorschusslorbeeren aus dem Gastgeberland.

"Ich applaudiere Ihnen schon jetzt zu Ihren großartigen Leistungen und hoffe, dass Sie die sportlichen Ziele erreichen werden, die Sie sich gesetzt haben", sagte Dr. Bum Goo Jong, der Südkoreanische Botschafter. Dr. Harry Bähr, Leiter des Berliner Olympiastützpunktes gab den Athleten noch mit auf den weiten Weg, er würde sich "über Edelmetall natürlich freuen."

Die besten Chancen darauf haben vor allem Eisschnelläuferin Claudia Pechstein und die Bobsportler Kevin Kuske, Christian Poser und Lisa Buckwitz. Aber vielleicht kommt ja auch der ein oder andere mit einem Überraschungserfolg im Gepäck zurück.

Sendung: rbb aktuell, 30.01.2018, 21.45 Uhr