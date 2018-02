Kuske hatte bereits vor den Winterspielen in Pyeongchang angekündigt, dass er an diesem Wochenende seine Karriere beenden wird.

Der Potsdamer Christian Poser belegt im Viererbob von Pilot Johannes Lochner zur Halbzeit des Wettbewerbs dagegen nur den fünften Rang. Die Crew hat 0,23 Sekunden Rückstand auf die deutsche Teamkollegen auf dem dritten Platz. Poser war im Zweierbob, dort noch gemeinsam mit Pilot Nico Walther, auf dem vierten Platz gelandet.

In Führung liegt der dritte deutsche Bob von Francesco Friedrich, der bereits im Zweierbob triumphiert hatte. Die Entscheidung fällt am Sonntag in den letzten beiden Durchgängen.