Am Samstag kommt es zum ersten Mal zum Duell von Union Berlin gegen Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga. Für Christian Beeck, der die eiserne Seite im inforadio-Podcast "Hauptstadtderby" übernommen hat, steht der Sieger jetzt schon fest. Von Christian Beeck

Das Bier schmeckt besser und grundsätzlich herrscht eine authentische Fußballatmosphäre im Gegensatz zu diesem Leichtathletik-Stadion in Charlottenburg. Außerdem können ja nur 2.500 Herthaner kommen und die müssen dann in diesem engen Stadion bei uns 105 Minuten volle Dröhnung Gesang über sich ergehen lassen. Wir trällern ja mittlerweile durch, geben auch während der Halbzeitpause keine Ruhe.

Wir Unioner haben immer pünktlich unsere Pacht bezahlt und mussten uns nicht die Miete schenken lassen. Hinzu kommt, dass das Stadion An der Alten Försterei wesentlich lauter und restlos ausverkauft ist bei jedem Heimspiel bisher in der Bundesliga.

In den letzten drei Spielen hat Union Berlin eine Zweikampfstärke bewiesen, die Hertha am Samstag ab 18:30 Uhr aber so was von zu spüren bekommen wird. Dadurch haben die nicht die Spur einer Chance gegen uns und werden wohl kaum ihr holpriges Offensivspiel aufziehen können.

Wir haben in der Münchener Arena mit einem herausragenden Spiel unsere Wettbewerbsfähigkeit nachgewiesen. Zu Hause gegen Freiburg und auswärts bei denen im Pokal mit einer intensiven Zweikampfführung, hoher Laufbereitschaft und einem guten taktischen System den Gegner beeindruckt. Außerdem sind wir mit sieben Punkten voll im Soll.