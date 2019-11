Vor dem Hauptstadtduell in der Bundesliga

Vor dem Hauptstadtderby am Samstag lehnt sich der ehemalige Hertha-Spieler Axel Kruse schon weit aus dem Fenster: Union wird keine Chance haben - Heimspiel hin oder her. Von Axel Kruse

22.000 Fans, davon 3.000 Herthaner - diese kleine Puppenstube wird unsere Mannschaft nicht einschüchtern können. Wenn wir Union von Anfang an dominieren und ihnen keine Möglichkeit zum Durchatmen geben, werden auch die Fans in der Alten Försterei schnell verstummen. Meistens singen sie ja ohnehin nur vor dem Spiel und in der Halbzeit.