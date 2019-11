Bild: imago images/Nordphoto

Derbytag in Berlin - Der Olymp kocht über

03.11.19 | 08:46 Uhr

Berlin erlebt sein erstes Derby in der Fußball-Bundesliga seit 42 Jahren. In der ganzen Stadt feiern Fans ein Stück neugewonnene Fußballkultur in der Hauptstadt. Am Ende bleiben aber auch unschöne Szenen hängen. Von Jonas Bürgener

Leuchtraketen aus dem Hertha-Block, die auf das Spielfeld und auf die angrenzenden Tribünen fliegen. Vermummte Zuschauer von der Unioner Waldseite, die den Innenraum des Stadion An der Alten Försterei stürmen und nur von ihren eigenen Spielern aufgehalten werden können. Szenen, die das unrühmliche Ende eines ereignisreichen Derbytages darstellen. Die Berliner Fußballkultur - neu belebt durch das erste Bundesliga-Derby seit 42 Jahren - rückt in den Gesprächen nach dem Spiel so in den Hintergrund. Dabei hatte ein friedliches Fußballfest auf den Straßen zuvor die Geschehnisse in der Hauptstadt dominiert.



Hertha-Fans ziehen durch Friedrichshain

Bereits Stunden vor dem Anpfiff des ersten Derbys zwischen Union und Hertha in der Bundesliga machen beide Fanlager mobil. Die Hertha-Fans treffen sich mittags am Boxhagener Platz in Friedrichshain, um sich gemeinsam auf das Duell mit dem ungeliebten Rivalen aus Köpenick einzustimmen. Lautstarke Hertha-Schlachtrufe schallen durch die Straßen, die bei den Anwohnern für große Augen sorgen. Kinder, die mit ihren Eltern spazieren gehen, halten sich die Ohren zu und schauen ihre Eltern ungläubig an, ob des blau-weißen Chors, der lautstark und friedlich Richtung Warschauer Straße zeiht. Knappe elf Kilometer südöstlich - in Köpenick - hat dann die Anhängerschaft der Eisernen deutlich sichtbar die Oberhand. "Berlin sieht rot", hatte der Verein vor der Partie als Slogan ausgerufen. Für Köpenick gilt das an diesem Derby-Samstag allemal. Rot gekleidete Union-Fans prägen das Stadtbild um die Alte Försterei. Bereits weit vor dem Spiel platzen die Köpenicker Kneipen aus allen Nähten und auch im Stadion sind die Union-Fans zahlenmäßig und akustisch überlegen. Stadionsprecher Christian Arbeit kommt bei seiner üblichen Begrüßung kaum zu Wort, das Stadion kocht, bereits lange vor dem Anpfiff singen sich beide Fangruppen warm.

"Angekommen im Fußballolymp"

Dann, kurz vor dem Spielbeginn, kommt es auf den Rängen zu einem Schauspiel der besonderen Art. Choreografien auf beiden Seiten läuten dieses historische Fußballspiel ein. "Angekommen im Fußballolymp", strahlt es den Union-Spielern von der Gegengerade entgegen, auf der Waldseite kämpft ein rot-weißer Krieger gegen ein blau-weißes Monster - Anlehnungen an die griechische Mythologie. Die Hertha-Fans antworten mit blau-weißem Konfetti. Wie ein brodelnder Kochtopf tönt das Stadion An der Alten Försterei. Es zischt und pfeift. Auf eine ruhige Sekunde wartet man vergebens. Jeder Zweikampf, jeder Freistoß und jede Ballaktion wird lautstark begleitet. Ein erstes Mal zum Überbrodeln kommt es kurz nach der Halbzeit. Beide Fanlager brennen massiv Pyrotechnik ab, aus dem Hertha-Block fliegt Feuerwerk auf das Spielfeld und in die benachbarten Blöcke. Schiedsrichter Deniz Aytekin unterbricht die Partie, schickt die Mannschaften in die Katakomben. "Die allerhöchste Priorität hat die Sicherheit der Verantwortlichen und der Spieler. Das hat mit Fußball nichts zu tun, wir alle lieben den Fußball. Wenn man so ein Derby hat, will man eigentlich die schönen Sachen mitnehmen", erklärt Aytekin nach dem Spiel seine Entscheidung. Nach einer achtminütigen Unterbrechung kann es weitergehen. Auf dem Platz und auf den Rängen.

Negativhöhepunkt nach Abpfiff

Beide Lager peitschen ihre Teams - nun wieder friedlich - nach vorne. "HaHoHe - Hertha BSC hier, ein immer wieder langezogenes "Uniiiooon" dort. Bis zur 87. Minute. Sebastian Polter bringt die Hausherren durch einen Foulelfmeter in Führung. Ein Jubelschrei, der wahrscheinlich in ganz Köpenick zu hören ist, schallt dem Torschützen und nun ewigen Derby-Helden entgegen. Im Gästeblock macht sich hingegen Frust breit. Fahnen werden eingerollt, zu Fangesängen können sich die meisten der 2.500 mitgereisten Herthaner in der zehnminütigen Nachspielzeit nicht mehr bewegen.

Rafal Gikiewicz stellt sich den vermummten Zuschauern entgegen. | Bild: imago images/Nordphoto

Nach dem Schlusspfiff verlieren einige dann komplett die Kontrolle, gefährden durch Feuerwerk andere Zuschauer und die Spieler auf dem Feld. "Es gibt diesen grundsätzlichen Dissens von Vereinen und Fanlagern, die glauben, dass Pyrotechnik in ein Stadion gehört. Und Vereine glauben das nicht. Es gibt keinen Verband und keinen Verein, der diesem Thema Herr geworden ist. Wir hätten uns andere Szenen gewünscht", verurteilt Hertha-Manager Michael Preetz das Verhalten der Fans nach dem Spiel. Einige vermummte Zuschauer aus dem Union-Block reagieren und versuchen das Feld zu stürmen, werden allerdings entschlossen von ihrer Mannschaft - allen voran Torwart Rafal Gikiewicz - zurückgehalten. Es ist der Schlusspunkt und fade Beigeschmack eines spektakulären Derbytages. Gikiewicz ist der Ärger über das Verhalten einiger Fans deutlich anzusehen, der Keeper beteiligt sich zunächst kaum an den Feierlichkeiten. Er wird nicht der einzige gewesen sein, der sich lieber die stimmungsvollen und friedlichen Bilder dieses Derbytages bewahrt hätte. Sieg hin oder her.