Audio: Inforadio | 29.10.2019 | Dennis Wiese

Vor 42 Jahren - Als es das letzte Berliner Bundesliga-Derby gab ...

28.10.19 | 20:57 Uhr

Eine Stadt freut sich auf ihr Derby. Am Samstag empfängt Union im Stadion An der alten Försterei Hertha BSC. Es ist das erste Duell zweier Berliner Vereine in der Bundesliga seit 42 Jahren. Eine gute Gelegenheit, zurück zu schauen. Von Jonas Schützeberg

Als das letzte Mal (1976/77) zwei Berliner Vereine in der Bundesliga gegeneinander gespielt haben ...

... hieß der Hertha-Gegner noch Borussia

Es war der 16. April 1977 als Tennis Borussia kurz vor Saisonende Hertha BSC im Olympiastadion eine herbe Niederlage einschenkte. Die Herthaner verloren 0:2 und beendeten die Saison auf Tabellenplatz zehn, während Tennis Borussia als Vorletzter in die zweite Bundesliga absteigen musste.

Die schwedische Popgruppe Abba. | Bild: imago images/ZUMA press

... war "Knowing Me, Knowing You" der Chartbreaker

Die schwedische Pop-Gruppe Abba feierte an diesem 16. April an der Spitze der deutschen Charts mit "Knowing Me, Knowing You" ihren nächsten Nummer-Eins-Hit. In der laufenden Fußball-Saison war es nach "Mamma Mia", "Fernando", "Dancing Queen" und "Money, Money, Money" bereits der fünfte Titel, der es in den Single-Charts nach ganz oben schaffte. Einen deutschsprachigen Spitzenreiter gab's in dem Jahr übrigens nicht. Und die schwedische Gruppe Abba war so erfolgreich wie zuletzt die Beatles im Jahr 1969. Dieser Rekord sollte bis zum vergangenen Jahr bestehen. 2018 feierte der Deutsch-Rapper Capital Bra ganze acht Nummer-Eins-Hits.



... wurde Borussia Mönchengladbach Deutscher Meister

Wer war aktueller Tabellenführer in der Bundesliga? Borussia Mönchengladbach. Und wer wurde in der Saison 76/77 deutscher Meister? Richtig, auch Mönchengladbach! Nach 34 Spieltagen hatten die Borussen genau einen Sieg mehr auf dem Konto als der erste Verfolger FC Schalke 04. Damit konnte der Verein aus Nordrhein-Westfalen nach 1975 und 1976 zum dritten Mal in Folge die Meisterschale mit nach Hause nehmen.



Gladbach feiert die Meisterschaft 1977. | Bild: imago images/WEREK

... ging der Apfel an den Start

Am 1. April 1976 gründeten Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne das Unternehmen Apple, ein Meilenstein in der Computer-Industrie. Der absolute Durchbruch gelang dem Unternehmen 1984 mit dem Macintosh, der erste kommerziell erfolgreiche Computer mit grafischer Benutzeroberfläche. Und mit der Einführung des iPhones revolutionierte die Firma 2007 den Markt der Mobiltelefone.

"Wir waren damals mit der Anmeldung unseres Namens drei Monate im Verzug und ich drohte, das Unternehmen Apple Computer zu nennen, falls bis fünf Uhr niemandem ein interessanterer Name einfällt. Ich hoffte, so die Kreativität anzuheizen. Aber der Name blieb. Und deshalb heißen wir heute Apple", sagte Steve Jobs, der am 5. Oktober 2011 an den Folgen einer Krebserkrankung starb.

Silvester Stallone 1976 in "Rocky". | Bild: imago images/United Archives

... wurde ein Filmheld geboren

1976 ging mit der Schauspiel-Legende Sylvester Stallone und dem Titel "Rocky" eine achtteilige Erfolgs-Film-Reihe an den Kinostart. Der vorerst letzte Teil "Creed II - Rocky's Legacy" wurde 2018 veröffentlicht. Auch 42 Jahre nach der Prämiere steht Sylvester Stallone in der Hauptrolle. Die Filmreihe handelt von Rocky Balboa aus Philadelphia, der ein bescheidenes Leben als Amateurboxer und Geldeintreiber führt und nach vielen Höhen und Tiefen schließlich zum Box-Weltmeister im Schwergewicht avanciert.



... war BVG fahren noch richtig billig

In West-Berlin kostete 1976 ein sogenannter "Einheitsfahrschein", also in etwa eine Fahrkarte für die U-Bahn, genau eine Deutsche Mark. 120 Minuten konnte damit durch die Stadt gefahren werden. 2019 kostet das einfache BVG-Ticket für den gesamten Berliner Raum 3,40 Euro - umgerechnet ist das fast das Siebenfache von 1976.

Fazit

42 Jahre hat es also gedauert, bis es wieder zu einem Berliner Stadtduell in der Bundesliga-Geschichte kommt. Es ist damit das erste Hauptstadtderby. Union empfängt Hertha zu Hause am Samstag (18:30 Uhr). Vier mal sind beide Teams bisher in Pflichtspielen gegeneinander angetreten, immer in der zweiten Bundesliga zwischen 2010 und 2013. Die Gesamtbilanz ist ausgeglichen: Zweimal trennten sich beide Mannschaften Unentschieden, einmal gewannen die Blau-Weißen und einmal die Eisernen. Es könnte also bald einen Spitzenreiter in der ewigen Statistik geben.

