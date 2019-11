Bild: imago-images

Bundesliga | FC Union Berlin gegen Hertha BSC - It's Derby-Time!

02.11.19 | 09:03 Uhr

Der 10. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht ganz im Zeichen des Hauptstadtderbys. Zum ersten Mal treffen im Oberhaus der 1. FC Union Berlin und Hertha BSC aufeinander. Eine Partie, die mehr zu sein scheint, als ein normales Punktspiel.



Kühler Kopf und heißes Herz - so möchte Hertha-Trainer Ante Covic ins Spiel Berlin gegen Berlin gehen. So ähnlich hat es auch Unions Trainer Urs Fischer formuliert: "Wir brauchen eine gute Mischung aus Aggressivität und Coolness." Der objektive Betrachter mag das Stadtduell als ein normales Punktspiel zweier Fußballvereine aus der unteren Tabellenhälfte ansehen. Für die Vereine Hertha BSC und 1. FC Union Berlin und deren Fans geht es um die Vorherrschaft in der Hauptstadt.



Programm-Tipp imago images/rbb Sa 02.11.2019 | 18:00 | rbb Sport Inforadio Hauptstadtderby LIVE Am Samstag ist es soweit: Erstmals treffen der 1. FC Union und Hertha BSC in der Bundesliga aufeinander. In Hauptstadtderby LIVE analysieren Ur-Unioner Christian Beeck und Hertha-Legende Axel Kruse das Spiel - im Livestream ab 18 Uhr.

1.000 Euro für Schwarzmarkt-Tickets

Das Stadion An der Alten Försterei ist längst ausverkauft - wie bei bisher jeder Bundesligapartie. Im Internet oder auf dem Schwarzmarkt kosten normale Tickets über 1.000 Euro. Im Normalfall beginnt die Preisspanne bei acht Euro. Der Aufsteiger hat "Berlin sieht Rot" als Spieltagsmotto ausgegeben. Die circa 2.500 Herthafans werden es schwer haben, sich im Köpenicker Stadion zu behaupten. Da hilft es eventuell, dass die Blauweißen sich am Boxhagener Platz in Friedrichshain sammeln wollen , um dann organisiert ein kompaktes Erscheinungsbild schon bei der Anreise abzugeben. Vor dem Derby fuhr schon mal eine Ringbahn mit Hertha-BSC-Schrift durch Berlin - auf den Wänden der Hauptstadt tobt schon längst das Derby. Immer wieder wechselten sich Union- und Hertha-Schriftzüge ab, auch unschöne Worte über den Gegner prangen an den Fassaden.



Alkoholverbot und erhöhtes Risiko

Die Spieler beider Mannschaften lässt das Stadtduell natürlich keineswegs kalt, bei aller Professionalität kribbelt es bestimmt schon bei den Akteuren, der eine oder andere wird die Nacht garantiert nicht ruhig geschlafen haben. "Das wird ein richtiger Hexenkessel!", prophezeit Unions Abwehrspieler Christopher Trimmel. "Wir wollen zeigen, dass wir die Nummer Eins in der Stadt sind!", tönt Herthas Maximilian Mittelstädt. Die Polizei wird mit 1.500 Kräften in der Hauptstadt für Sicherheit sorgen und ist heute nicht nur in Köpenick gefordert. Es haben sich auch mehrere Demonstrationen für den Derby-Tag angekündigt. Nichtsdestotrotz werde man laut einer Polizeisprecherin darauf achten, die Fanlager strikt zu trennen. Im Stadion An der Alten Försterei herrscht heute auch ein Alkoholverbot, da das Stadtduell als Veranstaltung mit erhöhtem Risiko eingestuft worden ist.