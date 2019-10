Bild: imago images/VI images

Im "Derby della Capitale" kommt es in Italien zwei Mal in der Saison zum Hauptstadtderby zwischen Lazio und AS Rom. Nachdem in der Vergangenheit beide Klubs ihr eigenes Stadion hatten, teilt man sich heute das Olympiastadion. Die Lazio-Fans treffen sich in der "Curva Nord", die Anhänger der Roma feuern ihre Mannschaft aus der "Curva Sud" an.