Bereits zum fünften Mal geht Inforadio mit einer Staffel aus 42 Läuferinnen und Läufern an den Start des Berlin-Marathons. Das Ziel: Die Marathonweltrekord-Zeit von Eliud Kipchoge aus dem vergangenen Jahr unterbieten.

Was ursprünglich eine einmalige Aktion zum Berlin-Marathon 2015 werden sollte, ist zu einer echten Lauf-Institution geworden: Bereits zum fünften Mal tritt Inforadio mit einer Staffel aus 42 Läuferinnen und Läufern beim Marathon in der Hauptstadt an.

Und nachdem das ursprüngliche Ziel - den Sieger zu schlagen - bereits 2017 einmal erreicht wurde, haben sie sich für 2019 das ultimative Ziel gesteckt und wollen den Weltrekord unterbieten.

Sie können live dabei sein: Hier oder auf dem Facebook-Profil des rbb Sports übertragen wir die Staffel im Livestream.