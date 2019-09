Viele Menschen wollen ein Mal in ihrem Leben einen Marathon laufen - einige unterschätzen die Anstrengungen. Worauf man bei der Vorbereitung achten muss und was die Gefahren eines solchen Laufs sein können, erklärt der medizinische Direktor des Berlin-Marathons.

Dr. Matthias Krüll ist schon seit 18 Jahren für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Läufer des Berlin-Marathons zuständig. Gemeinsam mit seinem Team betreut der medizinische Direktor des Laufes die Teilnehmer an der Strecke und nach dem Zieleinlauf. Zudem hat er sich in Studien mit Marathonläufern und den Folgen des - wie er sagt - "Stresstests für den gesamten Körper" beschäftigt.

Dr. Matthias Krüll: Nein, das würde ich so nicht. Laufen und Ausdauersport sind definitiv gesund – es gibt keine Erkrankung, die nicht davon profitiert oder nicht dadurch besser wird. Ausdauersport hat also ganz klare Stärken und einen positiven Nutzen für nahezu alle Erkrankungen. Ob allerdings alle Marathon laufen müssen, weiß ich nicht. Es handelt sich hier um die Königsdisziplin des Ausdauersports. Wenn man sich lange darauf vorbereitet, vielleicht mal prüfen lässt, ob man wirklich gesund und dafür geeignet ist, spricht nichts dagegen.

In erster Linie gilt, dafür zu sorgen, dass man gesund bleibt. Das heißt: Infekte vermeiden, alle seine Speicher auffüllen – also ausreichen schlafen, genug Kohlenhydrate essen und erholt in das Rennen geht. Es macht keinen Sinn, in dieser Woche noch zu trainieren. Natürlich kann man mal einen lockeren Regenerationslauf machen, fünf oder vielleicht auch zehn Kilometer – ohne Tempo und Ansprüche. Die Woche steht allerdings ganz klar im Zeichen der Vorbereitung, der Erholung und im Auffüllen aller Speicher.