Bekele schrammt bei Berlin-Marathon knapp an Weltrekord vorbei

Am Ende war es knapp. Sehr sogar. Kenenisa Bekele hat den 46. Berlin-Marathon 02:01:41 Stunden gewonnen, aber den Weltrekord verpasst. Und das um gerade einmal zwei Sekunden. Bei den Frauen siegte Ashete Bekere - ein äthiopischer Doppel-Erfolg.

Und so waren es gemischte Gefühle beim Gewinner - ja, er war in gewisser Weise ein tragischer Held. Da war die Freude, die persönliche Bestzeit unterboten zu haben und das um mehr als eine Minute. Zuvor hatte sie bei 02:03:03 Stunden gelegen - aufgestellt bei seinem ersten Erfolg in Berlin. Doch gleichzeitig schmerzten die zwei Sekunden. "Ich bin nicht glücklich", sagte Bekele im rbb. Er gab sich aber auch kämpferisch: "Ich weiß, dass ich den Weltrekord drauf habe, ich gebe nicht auf."

Die aktuelle Bestmarke hatte Eliud Kipchoge im vergangenen Jahr beim Berlin-Marathon aufgestellt. Er legte ein sensationelles Rennen hin und meisterte die Strecke in 2:01:39 Minuten. Eigentlich hatte niemand damit gerechnet, dass diese Zeit in diesem Jahr angegriffen werden könnte. Doch Bekele machte es auf den letzten Metern spannend. Der zwölfte Weltrekord in der Geschichte des schnellen Hauptstadt-Kurses war ganz nah.