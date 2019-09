Audio: rbb ... | 27.09.2019 | ... | Bild: dpa/Soeren Stache

Alle Sperrungen und Umleitungen - Wo in Berlin am Marathon-Wochenende kein Durchkommen ist

27.09.19 | 18:10 Uhr

Der lange Ritt des 46. Berlin-Marathons am Sonntag wird begleitet von einem breiten Rahmenprogramm, aber auch von umfangreichen Verkehrseinschränkungen. Es ist viel los. Und immer geht's dabei ums Laufen. Allerdings: Die Sonne wird fehlen.



Der Berlin-Marathon macht an diesem Wochenende die Stadt zu einem großen Stadion. Es ist die 46. Auflage des Rennens und bereits zum 30. Mal verläuft dabei die Strecke durch das Brandenburger Tor. Das Besondere ist dabei: Die angemeldeten fast 47.000 Läuferinnen und Läufer sorgen für einen Teilnehmerrekord auf der 42,195 Kilometer langen Strecke durch Berlin. Insgesamt beteiligen sich dabei Sportler aus 150 Nationen an dem Wettkampf für Profis und Breitensportler. Geskatet wird bereits am Samstag. Am Sonntag dann laufen und fahren die Langstreckenläufer und Rollstuhlfahrer durch Berlin. Und damit das alles reibungslos und möglichst unfallfrei abläuft, sind die Strecke sowie der Start- und Zielbereich rund um den Tiergarten bereits seit Tagen vollständig oder teilweise gesperrt. Begleitet wird das Ganze von einem Rahmenprogramm, das bereits am Freitag beginnt.

Der rbb berichtet am Sonntag ab 9 Uhr fünf Stunden live von der Strecke.

Einkaufen und Nudelessen am alten Flughafen

Abseits der späteren Marathonstrecke ist am Flughafen Tempelhof am Platz der Luftbrücke die "Marathon-Expo" aufgebaut. Dort holen sich die Starter ihre Wettkampfunterlagen ab und können sich auf der mehrtägigen Marathon-Expo über Textilien und Produkte rund um das Laufen und die Fitness infomieren, einkaufen und sich vor allem auch Kohlenhydrate für den Wettkampf holen an ganz verschiedenen Imbissständen. Die Sportler-Messe ist bis Samstag, 19 Uhr, geöffnet. Hier und nur hier gibt es die Startunterlagen und müssen sich die Teilnehmer bis zum Samstagabend, 19 Uhr anmelden. Kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung können alle Teilnehmer des Marathons am Samstag dann um 9.30 Uhr gemeinsam auf einen Sechs-Kilometer-Lauf zur Vorbereitung der langen Distanz gehen. Startpunkt ist der Eingang des Schlosses Charlottenburg. Und wer vorher noch ein bisschen Ruhm einsacken will, bevor er sich am Samstag nach 42,195 Kilometern in die Geschichtsbücher des Sports einträgt, der kann sich am Brandenburger Tor an der "Hall of Fame" ablichten lassen (Freitag und Samstag bis 21 Uhr und Sonntag nach dem Zieleinlauf noch bis 17 Uhr).

Viele Läufer und wenig Platz für Autos in den Innenstadtbezirken

Damit nun die zehntausenden Teilnehmer auch durch die Hauptstadt laufen, skaten und rollen können, sorgen Behörden und Polizei für Absperrungen, Straßensperrungen und Einschränkungen. Berlins Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger müssen sich einstellen. So ist die Straße des 17. Juni bereits seit Tagen gesperrt und wird auch erst lange nach dem Einlauf des letzten Starters, und zwar in der Nacht zu Montag, 7. Oktober, wieder freigegeben. Diese Zwei-Wochen-Sperre ist lauf Verkehrsinformationszentrale (VIZ) der Abfolge von Marathon und den Feiern zum Tag der Deutschen Einheit ab dem 1. Oktober geschuldet.



Ebenfalls nicht fahrbar ist von Freitag bis Montagmorgen die Eberstraße zwischen Behrenstraße und Scheidemannstraße sowie der Bereich zwischen Bundeskanzleramt und Reichstag.

Minimarathon und Skater sorgen schon am Samstag für große Sperrungen

Am Samstag ist wegen des Inlineskater-Laufs und des Minimarathons von 14.30 Uhr bis 19 Uhr laut VIZ die gesamte Laufstrecke der Skater und der Minimarathon-Läufer gesperrt.



Insgesamt sind am Samstag und Sonntag vor allem die Straßen der Marathonstrecke in den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg, Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf und Steglitz-Zehlendorf nicht befahrbar. Am Sonntag bleibt zwischen 7 und 17 Uhr unter anderem ein Teil des Kurfürstendamms, die Potsdamer Straße, der Boulevard Unter den Linden, der Pariser Platz und die Wilhelmstraße gesperrt.



Die Polizei rät Autofahrern: Meiden Sie die Berliner Innenstadt sowie die Straßen an und um die Strecke und nutzen Sie die öffentlichen Nahverkehrsmittel, insbesondere U- und S-Bahn, die anders als viele Bus- und Straßenbahnlinien nicht von Streckensperrungen betroffen sind.

Halteverbote entlang der Strecke

Auch wer am Wochenende gar nicht mit dem Auto unterwegs sein will, ist möglicherweise vom Marathon betroffen - denn an den Laufstrecken ist Halten teilweise verboten. Sein Auto hier abzustellen oder stehen zu lassen, kann also teuer werden. Laut Polizei wurden die Halteverbotsschilder bereits lange vor dem Marathonwochenende aufgestellt.

Marathonwetter? - Diesmal nicht!

Vom Wetter können sich die Läufer keine Unterstützung erhoffen. Es ist fast durchgehend regnerisch und nicht besonders warm: Nach einem bedeckten und regnerischen Freitag gibt es voraussichtlich auch am Samstag und Sonntag meist Schauer, ab Samstagnachmittag rechnen die Meteorologen sogar mit vereinzelten Gewittern begleitet von Windböen. Die Höchsttemperaturen liegen bei rund 20 Grad.



Sperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen beim Berlin-Marathon Freitag, 27. September 2019 SPERRUNGEN: Ab 4:00 Uhr bis Montag, 30. September, 6:00 Uhr: Platz des 18. März und Ebertstraße zwischen Behrenstraße (ausschließlich) und Scheidemannstraße (ausschließlich) sind gesperrt.

Ab 18:00 Uhr bis Montag, 30. September, 6:00 Uhr : Sperrung der Yitzhak-Rabin-Straße und Heinrich-von-Gagern-Str. zwischen Otto-von-Bismarck-Allee (ausschließlich) und Straße des 17. Juni (einschließlich), Paul-Löbe-Allee (zwischen Reichstag und Bundeskanzleramt), Scheidemannstraße, ab Ebertstraße bis östliche Vorfahrt Haus der Kulturen der Welt.



Samstag, 28. September 2019 Mini-Marathon

14:30 Uhr bis etwa 19:00 Uhr ist die gesamte Strecke des Mini-Marathons gesperrt.

Weitere Sperrungen von 12:00 Uhr bis etwa 19:00 Uhr:

- Sigismundstraße zwischen Potsdamer Straße und Hitzigallee

- Startbereich Potsdamer Straße zwischen Reichpietschufer und Ebertstr./ Stresemannstr./ - Potsdamer Platz (jeweils exklusive)

- Pariser Platz inklusive Kreuzung Wilhelmstraße

- Straße Unter den Linden ab Glinkastraße

- Wilhelmstr, zwischen Dorotheenstr. und Unter den Linden

- Schadowstr., zwischen Mittelstr. und Unter den Linden Ab 13:00 Uhr:

Stresemannstraße (Fahrtrichtung Nord) hinter der Einmündung Link Str. und Ebertstr. (Fahrtrichtung Süd) ab Einmündung Bellevuestr.

Skater-Marathon Ab 9:00 Uhr : Halteverbote entlang der Strecke 14.30 bis 19 Uhr: Sperrung der gesamten Skaterstrecke

Sonntag, 29. September 2019 SPERRUNGEN:

Ab 03:00 Uhr: Halteverbote entlang der Strecke 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr: Sperrung der gesamten Marathonstrecke. Die Sperrungen werden schrittweise nach dem Durchlauf der Teilnehmer wieder aufgehoben.



VEHRKEHRSBEEINTRÄCHTIGUNGEN:

7:00 Uhr bis 17:00 Uhr: Mitte/ Charlottenburg/ Wilmersdorf



8:00 Uhr bis 13:30 Uhr: Friedrichshain/ Kreuzberg/ Neukölln



8:15 Uhr bis 16:15 Uhr: Tempelhof/ Schöneberg



Weitere Hinweise Während dieser Zeiten wird ein Überqueren der Laufstrecke mit Kraftfahrzeugen nicht und für Fußgänger leider nur eingeschränkt möglich sein. Hotline der Polizei: (030) 4664 740790

Samstag, 28.09.2019, 12:30 Uhr – 18.30 Uhr

Sonntag, 29.09.2019, 7 Uhr – 16.30 Uhr Die Polizei weist darauf hin, dass der Tiergartentunnel ohne Einschränkungen befahrbar sein wird. Der Autotunnel Grunerstraße (Mitte) steht zum Queren der Veranstaltungsstrecke für den Fahrzeugverkehr zur Verfügung.

Wer alles läuft, skated und biked - und wann

Rund um die Marathons für Läufer, Skater, Handbiker und Rollstuhlfahrer finden am Wochenende zunächst kleinere Laufveranstaltungen statt - mit den entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Samstag: Ab 9:30 Uhr gibt es einen sechs Kilometer langer Frühstückslauf vom Schloss Charlottenburg zum Olympiastadion. Um 11 Uhr startet der Bambini-Lauf rund ums Tempelhofer Feld. Um 15:10 Uhr beginnt der Mini-Marathon an der Potsdamer Straße - mit Ziel 17. Juni.

Um 15:30 Uhr starten die Inline-Skater auf der Straße des 17. Juni - sie fahren die offizelle Laufstrecke, Zieleinlauf ist also wieder am 17. Juni.

Sonntag: Um 8:50 Uhr starten die Handbiker. Um 8:56 Uhr starten die Rollstuhlfahrer Und ab 9:15 Uhr gehen die Marathon-Läufer in vier Wellen auf die Strecke. Die Route führt wie auch bereits im vergangenen Jahr von der Straße des 17. Juni über den Ernst-Reuter-Platz nach Alt-Moabit, am Bundeskanzleramt vorbei geht es über die Torstraße zum Strausberger Platz. Dann Richtung Süden nach Kreuzberg, über das Kottbusser Tor führt die Strecke nach Neukölln bis zum Hermannplatz. An der Hasenheide vorbei führt der Lauf wieder Richtung Westen. Die Läufer passieren das Rathaus Schöneberg, danach geht es durch Wilmersdorf weiter nach Zehlendorf am Platz am Wilden Eber vorbei. Dann führt die Strecke wieder stadteinwärts über den Hohenzollerndamm, den Kurfürstendamm, den Wittenbergplatz zum Potsdamer Platz. Die letzten vier Kilometer führen am Gendarmenmarkt vorbei zur Zielgeraden Unter den Linden. Das Ziel passieren die Sportler kurz nachdem sie durchs Brandenburger Tor gelaufen sind.