Bild: imago/Camera 4

Beim Bogenschießen geht Lisa Unruh in ihrer Heimatstadt Berlin an den Start. Unruh konnte bereits 2007 die Goldmedaille bei den Europameisterschaften in Kroatien feiern. Ihr größter Erfolg ist die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro. Im selben Jahr wurde sie zudem Hallenweltmeisterin. In Berlin wurde sie 2016 und 2018 als Sportlerin des Jahres geehrt.