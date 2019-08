Goldenes Heimspiel für Theo Reinhardt: Der Berliner gewann am Abschlusstag der "Finals" das Mannschaftszeitfahren. Es war bereits sein dritter Titel. Die Cottbuserin Emma Hinze lieferte sich im Sprint-Finale ein packendes Duell.

Gold, Gold und nochmal Gold: Der Berliner Theo Reinhardt hat zum Abschluss der Bahnrad-Wettbewerbe bei den "Finals" seinen dritten Titel geholt - und das ziemlich souverän: Der Lokalmatador setzte sich im Mannschaftszeitfahren mit seinem Vierer in 3:56,777 Minuten vor den Rivalen um Maximilian Beyer (3:59,038) durch.

Gemeinsam mit Beyer hatte Reinhardt das Madison-Rennen am Freitag für sich entschieden - und das, obwohl es ein ungewohntes Duo war. Eigentlich fährt der zweifache Weltmeister in dieser Disziplin an der Seite von Roger Kluge. Der hatte jedoch bei den deutschen Meisterschaften ausgesetzt, weil er bis wenige Tage zuvor die Tour de France bestritten hatte. Zudem hatte der 28-jährige Reinhardt im Punktefahren triumphiert.