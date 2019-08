Und das in 22,89 Sekunden. Es waren Zahlen mit besonderer Bedeutung - denn die Zeit von unter 23 Sekunden reicht, um bei den Weltmeisterschaften im Herbst in Doha dabei zu sein. "Lisa-Marie Kwayie läuft WM-Norm", schallte aus den Stadionboxen. Schon am Vortag hatte sie bei ihrem vierten Platz über 100 Meter auch die geforderte Marke über die kürzere Strecke unterboten.

Im Diskuswerfen der Frauen triumphierte Kristin Pudenz aus Potsdam. Die 26-Jährige, die für den SC Potsdam startet, setzte sich im Olympiastadion mit persönlicher Bestleistung von 64,37 Metern vor der Vize-Europameisterin Nadine Müller durch.

Im Hammerwurf durfte sich Charlene Woitha über einen Heimsieg freuen. Die 25-Jährige siegte im Olympiastadion mit einer Weite von 67,57 Metern und beerbt damit die zweifache deutsche Meisterin Kathrin Klaas, die ihre Karriere im vergangenen Jahr beendete.

Im Speerwerfen verpasste der Potsdamer Bernhard Seifert - einer der Aufsteiger der bisherigen Saison - hingegen in der starken Konkurrenz eine Medaille. In keiner Disziplin ist in Deutschland die Leistungsdichte derzeit so hoch. Den Wettkampf entschied Andreas Hofmann für sich. Der Vize-Europameister und Titelverteidiger kam mit einer Steigerung im letzten Versuch auf 87,07 Meter, damit lag er vor Julian Weber (86,60) und Thomas Röhler (82,70).