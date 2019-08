Im Rahmen der "Finals" hat es bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathleten Probleme beim Einlass gegeben. Weil Tickets nicht gescannt werden konnten, mussten Zuschauer teilweise über eine Stunde lang warten.



Bei den "Finals" hat es vor dem Olympiastadion am Samstag Probleme beim Einlass gegeben. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, beschwerten sich Besucher am Vormittag darüber, dass ihre Tickets nicht gescannt werden konnten. Demnach kam es teilweise zu Wartezeiten von über einer Stunde.

"Es gab Probleme mit den Lesegeräten", räumte Peter Schmitt, Pressesprecher des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), ein. "Unsere Event-Abteilung hat sofort reagiert und das Personal aufgestockt. Wir gehen davon aus, dass nichts mehr passiert und entschuldigen uns dafür", sagte er.

Im Olympiastadion finden am Wochenende die deutschen Meisterschaften der Leichtathleten statt. Im Rahmen der "Finals" werden an diesem Wochenende gleich in zehn Sportarten die deutschen Meister gesucht.