Bild: imago/AFLOSPORT

Moderner Fünfkampf bei den "Finals" - Annika Schleu aus Berlin holt vierten Meistertitel in Folge

04.08.19 | 18:41

Es war härter als sonst. Annika Schleu musste kämpfen. Doch am Ergebnis änderte das nichts. Die Berlinerin gewann zum vierten Mal in Folge die deutsche Meisterschaft im Modernen Fünfkampf - mit einer Aufholjagd in der Schlussdisziplin.

Die Serie geht weiter: Annika Schleu hat bei den "Finals" zum vierten Mal in Folge den deutschen Meistertitel im Modernen Fünfkampf geholt. Die 29-Jährige wurde vor heimischem Berliner Publikum ihrer Favoritenrolle gerecht. Es war jedoch alles andere als ein Spaziergang für die Weltranglistenerste: 16 Sekunden Rückstand hatte Schleu vor dem abschließenden Laser-Run auf die Führende - und katapultierte sich noch von Platz fünf auf eins.

"Es war lange nicht so schwer zu gewinnen"