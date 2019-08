Premierensieg im Modernen Fünfkampf: In der Entscheidung der Männer holte der Potsdamer Fabian Liebig seinen ersten deutschen Meistertitel. Im abschließenden Laser-Run lieferte er sich ein spannendes Duell mit dem Vorjahressieger aus Berlin.

Der 25-Jährige vom OSC Potsdam sicherte sich bei den Wettbewerben der Modernen Fünfkämpfer in Berlin erstmals den Titel. Es folgten zwei Berliner: Nobis - der Vorjahresmeister, der die Verteidigung des Erfolges verpasste - und der 19-jährige Fernand Mitterrand.

Es war das dritte Schießen beim Laser-Run, der letzten von fünf Disziplinen. Nebeneinander standen Alexander Nobis und Fabian Liebig - und lieferten sich einen engen Kampf um die deutsche Meisterschaft, den am Ende der Liebig für sich entschied.

"Ich fühle mich super", sagte der glückliche Gewinner in der ARD und fügte - noch schwer atmend - mit einem Lachen hinzu: "Es könnte glatt weiter so gehen. Noch eine Runde." Gerade die Atmosphäre hatte es ihm angetan. "Die Stimmung war einfach genial, ich hoffe, dass es im nächsten Jahr noch einmal so etwas gibt."

Nobis zeigte sich beeindruckt von seinem Konkurrenten. "Fabi hat heute richtig abgeräumt. Einfach geil", sagte der 29-Jährige von Spandau 04, der mit Peking-Olympiasiegerin Lena Schöneborn verheiratet ist, im ZDF.