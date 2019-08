Der Potsdamer Routinier Ronald Rauhe hat den deutschen Meistertitel im Parallel-Sprint der Kanuten gewonnen. Im Finale setzte sich der Weltmeister und Olympiasieger deutlich durch - und das vor spektakulärer Kulisse.

Routinier Ronald Rauhe hat bei den "Finals" in Berlin den Titel im Parallel-Sprint der Kanuten geholt. Auf der nur 160 Meter langen Strecke auf der Spree gewann der 37-Jährige, der in Berlin geboren wurde und für den KC Potsdam startet, am Samstag im Kajak-Einer den Final-Zweikampf. Er setzte sich gegen Max Rendschmidt aus Essen durch.

Die Parallelrennen auf der ungewohnt kurzen Distanz sind ein Experiment. Rauhe zeigte sich von der Atmosphäre an der Eastside-Gallery begeistert. "Ich hätte nie gedacht, dass das so ein sensationelles Event wird. Dass Berlin so eine Show abliefert, war der Wahnsinn", sagte er in der ARD.

Das traditionelle Kanu-System, das auch in drei Wochen bei der WM im ungarischen Szeged (21. bis 25. August) gefahren wird, sieht neun Bahnen über 500 oder 1000 Meter vor. Neue Wettbewerbe in Stadtzentren werden aber immer beliebter.

Im Canadier-Einer der Frauen setzte sich derweil Lisa Jahn vom Köpenicker SC vor der Potsdamerin Annika Loske durch.