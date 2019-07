Alexander Nobis tritt bei den "Finals" zur Titelverteidigung an. Bereits 2016 und 2018 wurde er Deutscher Meister im Modernen Fünfkampf. Um diese Erfolge zu wiederholen, trainiert er hart und holt sich wertvolle Tipps bei seiner Ehefrau.

"Natürlich kann ich mich das eine oder andere Mal nicht mit einem Tipp zurückhalten, das muss Alex dann aushalten, ob er es hören will oder nicht", erklärt Schöneborn schmunzelnd. Und ergänzt dann: "Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen und sind ein ganz gutes Team". Gerade zu Beginn der Beziehung, als Schöneborn bereits Olympiasiegerin war und Nobis erst am Anfang seiner internationalen Karriere stand, habe er versucht sich so viele Dinge anzueignen und abzuschauen, wie es nur ging, erzählt der gebürtige Strausberger während seines Studiobesuchs im rbb-Magazin zibb.

Fünfkämpfer Alexander Nobis kann mittlerweile auf reichlich Erfahrung zurückgreifen. Er ist nicht nur zweifacher Weltmeister mit der Staffel und zweimaliger Deutscher Meister, sondern hat mit Ehefrau Lena Schöneborn die erfolgreichste Fünfkämpferin aller Zeiten an seiner Seite. Die 33-Jährige, die sich mittlerweile im Fünfkampf-Ruhestand befindet, unterstützt ihren Ehemann, wo sie nur kann.

Alexander Nobis wurde am 06. Mai 1990 in Strausberg geboren .

Mittlerweile ist der 29-Jährige aber selbst angekommen in der internationalen Spitze des Modernen Fünfkampfs. Um sich dort so lange wie möglich zu halten, trainiert Nobis hart. Bis zu 25 Einheiten pro Woche absolviert er im Schwimmen, Fechten, Reiten, Laufen und Schießen - den Disziplinen des Modernen Fünfkampf. Ein anstrengendes Programm, gerade wenn man bedenkt, dass Nobis nebenbei noch seinen Master in Maschinenbau macht. Gefragt nach seiner Paradedisziplin, erzählt Nobis, dass ihm gerade das Reiten besonders liege.

Auch Trainer Gerhard Schröter zeigt sich beeindruckt von Nobis' Fähigkeiten im Umgang mit den Pferden. "Er kann sich unheimlich schnell auf die verschiedensten Pferde einstellen. Das ist ganz wichtig für einen modernen Fünfkämpfer", sagt Schröter. In der Tat ist beim Kennenlernen mit den Pferden Schnelligkeit gefragt. Die Athleten dürfen sich erst 20 Minuten vor dem Wettkampf mit den Tieren vertraut machen. Es ist also ein besonderes Fingerspitzengefühl nötig, um schnell eine Verbindung mit dem Pferd aufzubauen und so im Wettkampf erfolgreich zu sein.