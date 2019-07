Noch ist der große Platz vor dem Olympiastadion verlassen. Doch in 25 Tagen wird hier das Mega-Sportevent "Die Finals" stattfinden. Das sind Deutsche Meisterschaften in zehn Sportarten - hier die wichtigsten Informationen.

Ein Sportevent dieser Art findet in Berlin zum ersten Mal statt: Bei den "Finals" werden binnen 48 Stunden Deutsche Meisterschaften in zehn Sportarten ausgetragen - gleichzeitig. Ähnlich den Olympischen Spielen, nur national. Noch 25 Tage sind es bis zum 3. und 4. August, wenn die "Die Finals" in Berlin stattfinden.

Am Dienstag wurde die Sportstätte vorgestellt, in der Moderne Fünfkämpfer, Triathleten und Bogenschützen um Medaillen gegeneinander antreten. Es ist ein temporäres Stadion, eigens für "Die Finals" auf dem Olympischen Platz errichtet. Mit einer Tribüne mit kostenlosem Zutritt, auf der 1.800 Zuschauer Platz finden. Es soll eines der Zentren der Veranstaltung werden.

In alphabetischer Reihenfolge sind die Sportarten: Bahnrad, Bogensport, Boxen, Kanu, Leichtathletik, Moderner Fünfkampf, Schwimmen, Trail, Triathlon, und Turnen. Darin kämpfen mehr als 3.300 Sportler um Medaillen. 194 Meister in 155 Disziplinen werden gekürt.

In welchen Sportstätten treten die Athleten an?

Die Austragungsorte sind über die gesamte Stadt verteilt. Neben den Sportarten in der temporären Arena wird in der Max-Schmeling-Halle geturnt. Wer die Schwimmer sehen will, ist im Europasportpark richtig. Bahnrad-Fans sehen die Radler im Velodrom. Die Kanuten starten an der Oberbaumbrücke. Und die Entscheidungen im Trail fallen im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark.

Das Zentrum bildet der Olympiapark. Im Olympiastadion treten die Leichtathleten an. Boxen findet im Kuppelsaal statt.

Wo gibt es Tickets für die Wettkämpfe?

Die Hälfte der Sportarten kann kostenfrei besucht werden. Dazu zählen Bogensport, Moderner Fünfkampf, Triathlon, Trial und Kanu. Für die anderen Meisterschaften müssen Karten erworben werden. Das läuft über die Ticketseiten der jeweiligen Verbände. Beim Schwimmen können Zuschauer ab 18 Euro zuschauen, im Bahnrad beginnen die ermäßigten Karten ab acht Euro.