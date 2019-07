Nun sind sie wieder da, wo sie nicht mehr hinwollten: in der Regionalliga. Vor knapp einem Jahr krönte Energie Cottbus eine überragende Saison mit der Rückkehr in die dritte Liga. Weil aber am letzten Spieltag ein Tor fehlte, mussten die Lausitzer direkt wieder absteigen. Von Andreas Friebel

Die Liste der Abgänge ist lang, die der Neuzugänge ziemlich kurz. 19 (!) Spieler haben den Verein nach dem Abstieg verlassen. Sieben Neue sind hinzugekommen. Mit Torwart Lennart Moser und Mittelfeldspieler Berkan Taz kommen zwei Akteure mittels Ausleihe von Bundesligaaufsteiger Union Berlin. Wichtig bei der Kaderzusammenstellung war Trainer Wollitz eine gewisse Erfahrung. Denn Talente und Perspektivspieler hat er im Cottbuser Nachwuchs reichlich.

Erster Neuzugang war im Juni Tobias Hasse, der über den Hertha-Nachwuchs später nach Erfurt wechselte und mit fast 100 Spielen in der vierten Liga in die Lausitz kommt. "Energie ist ein toller Klub und hat ein großartiges Stadion. Ich bin hierhergekommen, um den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen", so der 23-Jährige. Der prominenteste Neuzugang ist wohl Felix Brügmann. Vergangene Saison traf er in der dritten Liga für Jena acht Mal. Dass er mit dieser Bilanz in die vierte Liga wechselt, überrascht. "Als mir in Jena mitgeteilt wurde, dass ich gehen kann, waren viele Klubs in ihren Planungen schon sehr weit. Letztendlich war für mich das Gesamtpaket entscheidend. Und das hat in Cottbus am besten gepasst", sagt der Torjäger.

Drei oder vier neue Spieler will der FC Energie noch verpflichten. "Wir suchen unter anderem noch einen zentralen Mittelfeldspieler und einen für die linke und noch einen für die rechte Abwehrseite. Und am besten wäre auch noch ein weiterer Innenverteidiger", so Wollitz. Es kann aber sein, dass sich die Suche noch hinzieht. Vielleicht sogar bis zum Schließen der Transferliste Anfang September.