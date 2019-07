Beim BFC sind alle darauf bedacht, den Blick nach vorne zu richten. Verwunderlich ist das nicht. Denn die vergangene Saison war in weiten Teilen eine zum Vergessen. Als René Rydlewicz kurz vor Weihnachten zurücktrat, kam sein Schritt zu diesem Zeitpunkt zwar überraschend - beim Blick auf die sportliche Situation wirkte er aber folgerichtig. Die Mannschaft hatte gerade wieder vier Liga-Spiele in Folge verloren und dabei nicht ein einziges Tor erzielt. So stand sie auf dem drittletzten Tabellenplatz in der Regionalliga Nordost. Die Abstiegsgefahr war akut.

Der Umbruch ist gewaltig. "Wir haben eine Menge Spieler dazubekommen und eine Menge Spieler abgegeben oder abgeben müssen. Das ist ja immer so eine zweiseitige Geschichte", sagt Lenz. Dass dabei wohl auch Geld eine Rolle spielte, zeigt sich bei Ex-Keeper Bernhard Hendl. Als Hendl Mitte Mai seinen Abschied verkündete, richtete er sich auf seiner Facebook-Seite an die BFC-Fans. Ihm sei in einem Gespräch mitgeteilt worden, "dass für nächstes Jahr quasi kein Geld mehr zur Verfügung steht und daher kräftig eingespart werden muss. Das abschließende Angebot, welches mir vorgelegt wurde, war für mich finanziell absolut nicht machbar", schrieb er dort.

Die Zugänge sind nach einem klaren Pofil verpflichtet worden. "Es sind viele jüngere Spieler, die jedoch schon ein bisschen Erfahrung in der Regionalliga haben - und teilweise auch höherklassig gespielt haben. Das wird interessant", sagt Lenz. Sie sollen für den neuen BFC stehen. Benbennek hat die Vision einer "gierigen Mannschaft, die attraktiv und aggressiv nach vorne spielt." Wer ihm zuhört, spürt die Energie, die er dem Team einimpfen will. Ein zwei Baustellen gibt es derzeit noch im Kader. "Die werden wir aber schließen", sagt Lenz.

Christian Benbennek ist in der Region kein Unbekannter. In der Saison 2012/13 stand er bei Babelsberg an der Seitenlinie - jedoch ohne großen Erfolg. In chaotischen Zeiten beim damaligen Drittligisten rutschte er mit dem Team tief in den Tabellenkeller. Als der Club am Ende abstieg, war der heute 46-Jährige schon nicht mehr im Amt. Es folgten Stationen beim TSV Havelse, Alemannia Aachen, der Greuther Fürth II sowie in Österreich beim SV Ried.

Der in Soltau geborene Trainer ist für seine gute Arbeit mit Nachwuchsspielern bekannt. Insofern ist es keinesfalls erstaunlich, dass der BFC ihn für mindestens zwei Jahre als Manager des Umbruchs geholt hat. Und Benbennek fühlt sich wohl beim neuen Arbeitgeber. Gerade die Infrastruktur am Sportforum Hohenschönhausen - Trainingsrevier des BFC - fasziniert ihn. "Ich bin restlos begeistert, was für Möglichkeiten man hat. Das Miteinander mit den anderen Mannschaften ist besonders. Man bekommt mit, wer hier trainiert und ist im Kontakt. Das ist eine tolle Anlage. Wir haben für die Regionalliga beste Bedingungen."