Nachdem das Fußball-Filmfestival "11mm" wegen der Coronapandemie in diesem Jahr nicht wie geplant stattfinden kann, haben sich die Organisatoren eine Alternative überlegt. Ab Montag soll jeden Tag mindestens ein Fußball-Kurzfilm vorgestellt werden, der frei empfangbar ist. "Damit während des eigentlich geplanten Festivals vom 26. bis 30. März ein bisschen Festival-Feeling aufkommt, werden in diesem Zeitraum täglich drei Filme präsentiert", heißt es in einer Pressemitteilung.