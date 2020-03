Im Juni soll in Berlin-Grunewald erstmals seit 2008 wieder ein Damen-Tennisturnier ausgetragen werden. Ob das trotz der Coronakrise stattfinden kann, ist derzeit ungewiss. Turnierdirektorin Barbara Rittner macht sich auch im Falle einer Absage keine Sorgen um das Event.

"In Berlin haben wir unglaubliches Glück, weil wir einen Titelsponsor (bett1) gefunden haben, der komplett hinter uns steht. Das Turnier ist ein Projekt, das langfristig geplant ist", sagte Rittner in am Montagabend im Eurosport-Podcast "Extra Time" und ergänzte: "Unser Sponsor sagt: 'Sollte das Turnier in diesem Jahr ausfallen, dann sind wir traurig, freuen uns aber auf 2021.' Deswegen sind wir noch relativ entspannt."