Bei der Bundesliga Home Challenge duellieren sich Profiklubs in der Corona-Pause bei FIFA 20 an der Konsole. Live übertragen im Internet. Johannes Mohren hat sich als betroffener Fußball-Fan das Notfall-Programm für seine Leidensgenossen auf Entzug angeschaut.

Dann geht's tatsächlich los. 16:02 Uhr. Peter 'Petkus' Schwab sitzt da mit Headset als Moderator und Kommentator - quasi der Patrick Wasserziehr und Wolff Fuss in Personalunion. Im Hintergrund wird auf einem Bildschirm ein roter Dreisitzer als Studiodeko eingeblendet. Einrichtungstechnisch fraglich - aber nun ja: Ich will ja eigentlich auch nur endlich (!) wieder Fußball sehen. Rein in die Analyse Fürth gegen Hoffenheim also. "Richtig schlechtes Spiel", lässt TiRoDrums ziemlich bald in den Kommentaren wissen. Beurteilen kann ich das nicht, spiele FIFA selbst leidenschaftlich gerne - und schlecht. Keine wirkliche Empfehlung für einen Expertenjob.

Ein Teil der inzwischen mehr als 4.000 Zuschauer ist mit anderen Dingen beschäftigt. Es bebt in Hamburg. Eine verlässliche Konstante in der realen Fußball-Welt - Corona hin, Corona her. "HSV hat Hoffmann gefeuert, Jansen übernimmt", informiert Hablas Pratt. Ablenkung bei diesem Duell. Und das ist durchaus legitim. Ich will mich packen lassen - und werde noch nicht gepackt ... Aber gut: Da ist noch Hoffnung. Vielleicht liegt's ja einfach an der Paarung. FÜRTH gegen HOFFENHEIM?! Am Ende kann ich hier nicht einmal berichten, wie es ausgegangen ist. Der Entzug geht weiter (Wer sich an dieser Stelle um eine wichtige Information gebracht fühlt, möge auf diesen Link klicken [virtual.bundesliga.com]).

Dann endlich. Hertha BSC gegen Paderborn. Und Herthas Social-Media-Abteilung tut alles für das echte Spieltags-Gefühl. Die Startelf wird als Video bei Twitter präsentiert. Business as usual - ganz so, als würde es gleich losgehen im Olympiastadion. Und kurz kann ich sie hören. Die blau-weißen Fans in der voll gedrängten S-Bahn in Richtung Spandau. Es riecht ein bisschen nach Bier (und ich bilde mir ein, das kommt im Home Office nicht nur aus der Küche meiner WG). Ich lausche den klaren Analysen, die über die Vierersitzgruppen hinweg durchs Abteil wabern.

"Kiprit, wirklich? Wat willste denn mit dem?"

"Jarstein wieder rein! Kraft eben doch ohne Mehrwert!"

"Endlich. Ibisevic, so ne Knipsertyp wie den brauchen wir."

Ein Sehnsuchtsmoment.