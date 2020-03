Bild: imago images / Laci Perenyi

Bundesliga Home Challenge - Hertha mit Mittelstädt bezwingt Paderborn an der Konsole

28.03.20 | 19:04

In der Fußball-Bundesliga war es Mitte Februar beim 2:1-Sieg noch eine äußerst knappe Angelegenheit - an der Konsole fiel das Ergebnis nun deutlicher aus: Bei der Bundesliga Home Challenge, die an diesem Wochenende ihre Premiere feiert, setzte sich Hertha BSC am Samstag an der Konsole mit 6:3 gegen den Liga-Konkurrenten SC Paderborn durch.

Bei dem virtuellen Event messen sich in der coronabedingten Pause 26 Klubs der 1. und 2. Bundesliga im Computerspiel FIFA 20. Die Mannschaften bestehen dabei aus zwei Spielern: einem Fußball-Profi und einer weiteren Person aus dem Vereinsumfeld. Für Hertha traten Maximilian Mittelstädt sowie Elias Nerlich aus der E-Sport-Abteilung des Bundesligisten an.

Nerlich legt vor, Mittelstädt mit Remis

Nerlich legte in der ersten Partie richtig vor. Er besiegte den Paderborner E-Sport-Stadtmeister Lucas Fiedler deutlich mit 4:1. Ein dickes Polster also für Maximilian Mittelstädt, der sich im Rückspiel mit dem Rifet Kapic - Bundesliga-Profi im Trikot des SC - duellierte. Diese Begegnung endete mit 2:2, so dass der 6:3-Gesamtsieg perfekt war. "Ich bin ein wenig nervös in die Partie gekommen, da ich ehrlich gesagt lange kein FIFA mehr gespielt habe. Deswegen kann ich mit dem 2:2 sehr zufrieden sein. Und es war sogar fast noch der Lucky Punch drin", sagte Mittelstädt in einem Instagram-Chat mit den Fans auf dem offiziellen Hertha-Kanal, der gleich nach dem Match stattfand.

Am Sonntag steigt Union ein