Überzeugende Vorstellung von Union Berlin an der Konsole: Bei der Bundesliga Home Challenge, die an diesem Wochenende ihre Premiere feierte, setzten sich die Köpenicker am Sonntag deutlich mit 5:1 gegen den SSV Jahn Regensburg durch.

Entschieden war das Duell eigentlich bereits nach dem Hinspiel. Da ließ Julius Kade dem Regensburger Federico Palacios nicht den Hauch einer Chance. 4:0 stand es am Ende - mit dem 20-Jährigen am Controler erzielte Sebastian Polter einen Dreierpack. Zudem traf der virtuelle Akaki Gogia. So reichte Keven Schlotterbeck gegen Tom Baack ein 1:1, um in der Addition den ungefährdeten 5:1-Sieg perfekt zu machen.

Hertha BSC hatte bereits am Samstag seinen Einsatz bei der Bundesliga Home Challenge. Für den Bundesliga-Konkurrenten des 1. FC Union traten Profi Maximilian Mittelstädt sowie Elias Nerlich aus der E-Sport-Abteilung an. Sie besiegten den SC Paderborn mit 6:3.