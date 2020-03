Weil in Berlin und ganz Deutschland wegen der Corona-Pandemie derzeit Schulen und Kitas geschlossen sind und Kinder und Jugendliche viel Zeit zu Hause verbringen müssen, hat sich Basketball-Bundesligist Alba Berlin etwas einfallen lassen. Mit dem Online-Programm "Albas tägliche Sportstunde" wollen sie "Bewegung, Spaß und Bildung in diesen für alle ungewohnten Alltag" bringen, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Auch Albas Profis sollen in den Videos eine Rolle spielen.

"Jeden Tag gibt es eine digitale Schulstunde (45 Minuten) Sport, Fitness und Wissenswertes für alle Kinder und Jugendlichen - zum Ansehen und Mitmachen in den eigenen vier Wänden", heißt es in der Vereinsmitteilung. Dazu senden die Berliner auf ihrem Youtube-Kanal von Montag bis Freitag ein altersspezifisches Angebot für Kinder im Kita- (9 Uhr), Grundschul- (10 Uhr) und Oberschul-Alter (11 Uhr). Die erste Sendung soll bereits am Mittwoch um 10 Uhr für Kinder im Grundschulalter laufen.

"All das, was wir normalerweise mit Kindern und Jugendlichen machen - Training, Spiele, Reisen, im Verein, an Schulen, an Kitas - wird auf unabsehbare Zeit nicht möglich sein. Das ist eine ungewohnte und gerade für Kinder auch beunruhigende Situation", wird Vizepräsident Henning Harnisch zitiert. "Wir gehen positiv und kreativ mit dieser Krise um, leben die Gemeinschaft trotz der Trennung und machen die Wohnungen zu Sportorten."