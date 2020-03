Mit der "Bundesliga Home Challenge" treten vom Wochenende an Fußballklubs der 1. und 2. Bundesliga im Computerspiel FIFA 20 gegeneinander an. Wie die Deutsche Fußball-Liga am Mittwoch mitteilte, nehmen insgesamt 26 Teams an dem Online-Turnier teil, darunter auch Hertha BSC und Union Berlin.

Die Mannschaften bestehen dabei aus zwei Spielern: einem Fußball-Profi und einer weiteren Person aus dem Club. Das dürfte ein klarer Vorteil für Bundesligisten mit einer E- Sport-Abteilung sein. Gespielt wird im 85er-Modus der Fußballsimulation FIFA 20.