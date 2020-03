Durch die Verschiebung der Fußball-Europameisterschaft um ein Jahr hätten die europäischen Ligen die Möglichkeit, die Saison später zu Ende zu spielen. Doch was passiert dann mit den Spielern, deren Verträge zum 30. Juni auslaufen?

Wegen der Coronakrise ruht in der Fußball-Bundesliga der Spielbetrieb. Liga und Vereine hoffen, die Saison noch bis zum 30. Juni zu Ende bringen zu können - denn das ist auch der Stichtag, an dem viele Verträge auslaufen.

"Nach meiner Einschätzung enden die Arbeitsverträge [...] nicht mit dem 30. Juni, wenn die Saison bis circa Ende Juli oder Mitte August fortgesetzt wird und die 'Transferfenster' so verschoben werden, dass vor der nächsten Saison Wechsel möglich sind", sagt Philipp Fischinger im Interview mit dem Fußball-Fachmagazin "kicker" . "Stattdessen laufen sie bis zum tatsächlichen Saisonende." Fischinger führt aus: "Das lässt sich bei Spielern, bei denen der Mustervertrag des DFB angewandt wird, schon mit dem Vertrag selbst begründen. Dort heißt es: 'Der Vertrag gilt [...] bis zum 30.6.2020 (Ende des Spieljahres 2019/2020)'. Dieser Zusatz zeigt, dass der Wille der Vertragspartner darauf zielt, den Spieler für das gesamte Spieljahr einzustellen. Auch die Interessenlage beider Parteien spricht für diese Vertragsauslegung", erklärt der Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Handels- und Wirtschaftsrecht sowie Sportrecht an der Uni Mannheim.

Außerdem verweist der Jurist auf die "Störung der Geschäftsgrundlage". Weil sich maßgebliche Umstände stark geändert hätten, sei es für den Verein nicht mehr zumutbar, an der Ursprungsvereinbarung festzuhalten. "Der Vertrag ist deshalb anzupassen. Maßgeblich ist dabei, was die Parteien vereinbart hätten, wenn sie die Störung vorausgesehen hätten, also dass sich die Verträge automatisch bis zum tatsächlichen Ende der Saison 2019/2020 verlängern."