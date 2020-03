EHF-Pokal-Endrunde soll Ende August in Berlin steigen

Das Final-Four-Turnier des EHF-Pokals findet am 29. und 30. August in der Berliner Max-Schmeling-Halle statt. Das gab die Europäische Handballförderation (EHF) am Mittwoch bekannt. Ursprünglich sollten die Spiele bereits Ende Mai stattfinden. Durch die Corona-Krise wurde dieser Termin jedoch unrealistisch.

Nachdem am Dienstag die Verschiebung der Olympischen Spiele beschlossen worden war, haben sich nun neue Zeiträume eröffnet, in denen die EHF ihre Turniere fortsetzen kann. Diese nutzte der Verband, um den gesamten Wettbewerbskalender im europäischen Handball neu zu terminieren - und Begegnungen weit in den Sommer hinein zu schieben [eurohandball.com].