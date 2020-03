Füchse-Trainer Michael Roth ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Berliner Handball-Bundesligist am Samstag auf seiner Homepage mitteilte, unterzog sich der 58-Jährige in Hamburg einem Test, nachdem er Erkältungssymptome aufwies. Roth ist dort nun für 14 Tage in Quarantäne. "Ich bin jetzt in Quarantäne, aber mir geht es gut. Wichtig ist, dass sich alle an die Vorgaben der Bundesregierung halten, um das Virus bestmöglich einzudämmen. Wir sind alle dafür verantwortlich. Nachdem wir das gemeinsam überstanden haben, freue ich mich auf die gesunde Rückkehr in den Fuchsbau", wird der Füchse-Coach zitiert.