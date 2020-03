Für die Berliner Bogenschützin Lisa Unruh war die Verschiebung der Olympischen Spiele eine gute Nachricht - und das auch aus ganz persönlichen Gründen: "Ich hatte ja eine Schulter-OP und bin mit meiner Leistung noch nicht da, wo ich sein könnte", sagt sie dem rbb. Seit fünf Monaten kämpft sich die Silbermedaillen-Gewinnerin von Rio de Janeiro nach ihrer Verletzung zurück. Nun erhält sie unverhofft ein zusätzliches Jahr Luft für Erholung und Vorbereitung: "Ich hoffe, dass ich so mehr Zeit habe, an meine alte Stärke heranzukommen."

Dass die Spiele wegen des Coronavirus verschoben wurden, war für die 31-Jährige der logische Schritt: "Ich muss gestehen: Ich habe nur darauf gewartet, weil ja auch die Fußball-EM verschoben wurde", sagt sie - und: "Sicherlich hingen wir so ein bisschen in der Luft, weil nicht wirklich klar war, was jetzt los ist. Aber ich habe es mir halt schon auch echt gedacht."

Großen organisatorischen Aufwand bedeutet das Szenario für Unruh - anders als für viele Kollegen im olympischen Team - nicht. Denn beruflich bleibt für sie alles beim Alten. "Ich bin ziemlich flexibel dadurch, dass ich bei der Bundespolizei bin und mein Sport sozusagen meine Arbeit ist. Danach richte ich also alles aus", sagt sie.

Inzwischen darf sie dank einer Sondergenehmigung im Berliner Sportforum trainieren. Bis sie diese hatte, wurden die Übungseinheiten kurzerhand ins eigene Wohnzimmer verlegt. Die Pfeile flogen aus drei Metern auf einen kleinen Schaumstoffwürfel auf dem Buchenschrank. "Auf der Schrankwand ist die Scheibe genau in diesem 70-Meter-Winkel, den wir trainieren wollen", erzählt sie. So können die Bewegungen für die echte Entfernung simuliert werden. "Die Kraft bleibt erhalten und das ist besser als gar nichts."